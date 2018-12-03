Новая миссия МКС успешно вылетела с Байконура на «Союзе»

Новая миссия МКС успешно вылетела с Байконура на «Союзе»

С космодрома «Байконур» к МКС направился корабль «Союз МС-11» с новой миссией на борту. Это первый для «Роскосмоса» пилотируемый запуск после аварии 11 октября.

Запуск состоялся в 14:31 по Москве. Ракета-носитель «Союз-ФГ» выведет на орбиту космический корабль «Союз МС-11», который состыкуется с МКС в 20:36.

В новую миссию вошли российский космонавт Олег Кононенко, американская астронавтка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Экипаж проведет на борту станции 194 дня. В конце декабря на Землю вернется действующий экипаж МКС.

Российские космонавты планируют выход в открытый космос для исследования обшивки «Союза МС-09», где в конце августа было обнаружено отверстие, пишет РБК.

В октябре с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ», однако на 118-й секунде полета произошел сбой. Космонавты Алескей Овчинин и Ник Хейг успели вовремя эвакуироваться. Причиной аварии признали деформацию датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя.

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