Новая автотрасса уничтожит базу съемок проекта «Дом-2»

Власти Москвы могут снести съемочную площадку популярного отечественного реалити-шоу «Дом-2» из-за прокладки новой трассы.

Дорога соединит поселки Саларьево и Марьино в Новой Москве.

Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится около поселка Летова Роща в ТиНАО.

Данные земли и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест», власти уже сообщили ей о своем решении, передает ТАСС.

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