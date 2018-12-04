Новации по оплате парковки в Москве придут в новом году

Московским водителям разрешили самостоятельно исправлять ошибки, допущенные при оплате парковки. Это позволит избежать штрафов в случае, если автомобилист забыл или не смог вовремя заплатить за место для стоянки.

Изменения в правила оплаты предложил внести экспертный центр «Пробок.нет», который проанализировал самые частые ошибки автомобилистов. Их предложения поддержал Департамент транспорта.

Прежде в ситуациях, когда водитель не продлевал время парковочной сессии, ему выписывали штраф. Теперь автомобилистам разрешили доплатить за парковку до конца дня – до 23:59.

По данным экспертов, в числе распространенных ошибок – указание неправильного номера парковки. По этой причине водители часто платили неверную сумму. Теперь исправить эти недочеты можно через мобильное приложение «Парковки Москвы».

По данным мэрии города, новации уже вступили в силу. Однако, по словам руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского, изменения произойдут с 2019 года.

Он рассказал «360», что реализация утвержденных предложений требует обновления мобильного приложения. Шумский добавил, что нововведения позволят исправить незначительные оплошности, которые допускают водители, и не смогут быть использованы для злоупотреблений.

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