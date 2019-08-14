Нотр-Дам все еще может рухнуть в любой момент
Собор Парижской Богоматери все еще может обрушится в любой момент из-за пожара в апреле, заявляют французские власти.
«В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа», - приводит «Интерфакс» сообщение министерства культуры Франции.
Пока все работы направлены на то, чтобы избежать его обрушения, а не на его реставрацию, добавили в ведомстве.
Ранее глава страны Эммануэль Макрон поручил завершить реставрацию собора за пять лет,однако иностранные специалисты заявили, что такие сроки далеки от реальности.
Напомним, пожар в соборе произошел 15 апреля. Спустя 12 часов огонь потушили. За это время рухнули шпиль, часы и крыша Нотр-Дама.
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