Нотр-Дам все еще может рухнуть в любой момент

Собор Парижской Богоматери все еще может обрушится в любой момент из-за пожара в апреле, заявляют французские власти.

«В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа», - приводит «Интерфакс» сообщение министерства культуры Франции.

Пока все работы направлены на то, чтобы избежать его обрушения, а не на его реставрацию, добавили в ведомстве.

Ранее глава страны Эммануэль Макрон поручил завершить реставрацию собора за пять лет,однако иностранные специалисты заявили, что такие сроки далеки от реальности.

Напомним, пожар в соборе произошел 15 апреля. Спустя 12 часов огонь потушили. За это время рухнули шпиль, часы и крыша Нотр-Дама.