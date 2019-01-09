Норвегия заявила о возможной войне с Россией
Россия вступила в открытую конфронтацию со странами Запада, угрожая безопасности Норвегии и ее союзников. Это может привести к войне между государствами Европы.
Об этом сообщил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Он указывает, что Россия хочет подорвать европейское единство и использует военные и экономические силы. Министр обороны указал, что за пять лет расходы Норвегии на оборону выросли на 30%.
Бакке-Йенсен предупредил о серьезных последствиях столкновения для Крайнего Севера. Он заявил о частных сбоях в работе систем GPS во время учений НАТО из-за вмешательства российских военных, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось о возможной войне России и Украины после инцидента в Керченском проливе.
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