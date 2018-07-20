В Норильске посреди лета неожиданно выпал снег

В Норильске 20 июля неожиданно выпал снег.

В настоящее время, температура воздуха в городе составляет четыре градуса по Цельсию.

Отмечается, что устойчивого покрова не образовалось, никаких неблагоприятных последствий нехарактерных осадков не зафиксировано.

Выпадение снега в начале лета также зафиксировали в Самарской, Кировской областях, Башкирии и Татарстане, сообщает «Lenta.ru».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Прокуратура Москвы проверит «Натали Турс»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО