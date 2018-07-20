В Норильске посреди лета неожиданно выпал снег
В Норильске 20 июля неожиданно выпал снег.
В настоящее время, температура воздуха в городе составляет четыре градуса по Цельсию.
Отмечается, что устойчивого покрова не образовалось, никаких неблагоприятных последствий нехарактерных осадков не зафиксировано.
Выпадение снега в начале лета также зафиксировали в Самарской, Кировской областях, Башкирии и Татарстане, сообщает «Lenta.ru».
Следующая новость Прокуратура Москвы проверит «Натали Турс»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии