В Норильске посреди лета неожиданно выпал снег

В Норильске 20 июля неожиданно выпал снег.

В настоящее время, температура воздуха в городе составляет четыре градуса по Цельсию.

Отмечается, что устойчивого покрова не образовалось, никаких неблагоприятных последствий нехарактерных осадков не зафиксировано.

Выпадение снега в начале лета также зафиксировали в Самарской, Кировской областях, Башкирии и Татарстане, сообщает «Lenta.ru».