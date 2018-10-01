Нобелевскую премию по медицине вручили за открытия в лечении рака

Ученые-иммунологи Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс Эллисон из США получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытия в лечении онкологии. Итоги премии 1 октября объявил Нобелевский комитет по медицине при Каролинском институте в Швеции.

«Премией 2018 года в области физиологии и медицины награждаются Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за их открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции», - сказал представитель комитета во время церемонии объявления лауреатов.

Хондзё и Эллисон предложили методику лечения рака с помощью замедления действия тормозных механизмов иммунной системы. Эллисон обнаружил белок, способный замедлять работу человеческого иммунитета, а Хондзё открыл наличие протеина в иммунных клетках, сообщает ТАСС. В Нобелевском комитете отметили, что работа обоих ученых стала новой вехой в борьбе со злокачественными образованиями.

Тасуку Хондзё является выпускником медицинского факультета одного из самых престижных в Японии высших учебных заведений – Киотского университета. Некоторое время после получения докторской степени по медицине он работал на факультете эмбриологии в Институте Карнеги в Вашингтоне. С 1988 года Хондзё является профессором Киотского университета.

Американец Джеймс Эллисон работает в Техасском университете и заведует кафедрой иммунологии в Онкологическом центре М.Д. Андерсона в Хьюстоне.