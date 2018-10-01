Нобелевскую премию по медицине вручили за открытия в лечении рака

Ученые-иммунологи Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс Эллисон из США получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытия в лечении онкологии. Итоги премии 1 октября объявил Нобелевский комитет по медицине при Каролинском институте в Швеции.

«Премией 2018 года в области физиологии и медицины награждаются Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за их открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции», - сказал представитель комитета во время церемонии объявления лауреатов.

Хондзё и Эллисон предложили методику лечения рака с помощью замедления действия тормозных механизмов иммунной системы. Эллисон обнаружил белок, способный замедлять работу человеческого иммунитета, а Хондзё открыл наличие протеина в иммунных клетках, сообщает ТАСС. В Нобелевском комитете отметили, что работа обоих ученых стала новой вехой в борьбе со злокачественными образованиями.

Тасуку Хондзё является выпускником медицинского факультета одного из самых престижных в Японии высших учебных заведений – Киотского университета. Некоторое время после получения докторской степени по медицине он работал на факультете эмбриологии в Институте Карнеги в Вашингтоне. С 1988 года Хондзё является профессором Киотского университета.

Американец Джеймс Эллисон работает в Техасском университете и заведует кафедрой иммунологии в Онкологическом центре М.Д. Андерсона в Хьюстоне.

Новости по теме
Теги:
Места: США, Япония
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Siemens назначила нового президента компании в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО