В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике в 2018 году присуждена ученым Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада) за открытия в области лазерной оптики. Итоги премии 2 октября объявил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук в Швеции.

Американец Артур Эшкин в 1978 году создал оптический пинцет, который позволяет захватывать частицы, атомы, вирусы за счет «пальцев» лазерных лучей. С его помощью ученый осуществил давнюю мечту научной фантастики – использовать радиационное давление света для перемещения объектов, рассказали в комитете.

Муру и Стриклэнд получили награду за открытие «метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности». Новая технология известна, как усиление чипированных импульсов.

Артур Эшкин занимался исследованиями в области нелинейной оптики в волокнах и создания оптических ловушек. В 1992 году, спустя 40 лет научной карьеры, ученый вышел на пенсию.

Жерар Муру является директором Лаборатории прикладной оптики в Национальной высшей школе передовых технологий. В 2010 году Муру был приглашен на работу в Нижегородский государственный университет в рамках программы поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых мира в вузах России, сообщает ТАСС.

Донна Стриклэнд – доцент университета Ватерлоо в Онтарио. Сфера ее научных исследований – взаимодействие лазеров с материей, нелинейная оптика.

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