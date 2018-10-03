Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по химии 2018 года

Нобелевскую премию 2018 года в области химии присудили Фрэнсис Арнольд (США), а также Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания) за исследования направленной эволюции химических молекул. Ученые разработали методы, которые сейчас используют для создания новых материалов, борьбы с болезнями и спасения жизней.

Как рассказали в Нобелевском комитете, исследователи «взяли под контроль эволюцию и использовали ее на благо человечества».

Арнольд удостоена премии за работу по эволюции молекул, катализирующих биохимические реакции. Смит и Винтер получили Нобелевскую премию за создание метода фагового дисплея пептидов и антител, позволяющего выбирать молекулы и белки с нужными свойствами, сообщает ТАСС.

Фрэнсис Арнольд стала пятой женщиной, получившей премию в области химии. В настоящее время она является профессором Калифорнийского технологического института в Пасадене (Калифорния). Арнольд имеет собственную компанию по разработке возобновляемых химических материалов и биотоплива.

Джордж Смит работает в Университете штата Миссури. Его научные исследования посвящены обнаружению и локализации рака на ранних стадиях.

Грегори Пол Винтер – ведущий ученый в области белковой инженерии. Он работает над новыми диагностическими процедурами и методами лечения рака.

Церемония вручения премии пройдет 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Размер награды составляет 9 млн крон (1,02 млн доддаров). Половину суммы получит Арнольд, а вторую половину разделят Смит и Винтер.

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