Нобелевку по медицине дали трио ученых за исследование клеток

Два американца и британец получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Награда присуждена за исследование того, как клетки адаптируются к нехватке кислорода.

Нобелевку получили профессор Гарвардского университета Уильям Кэлин и доктор Грегг Семенца, а также британский врач и молекулярный биолог Питер Рэтклифф.

В сообщении Нобелевского комитета говорится, что долго было непонятно, как клетки адаптируются к изменению количества кислорода. Работа лауреатов 2019 года «раскрыла молекулярные механизмы, стоящие за тем, как клетки реагируют на изменения в снабжении кислородом».

Как пишет ТАСС, открытие ученых поможет в борьбе с анемией, раком и другими болезнями.

В прошлом году премию вручили за исследование в области лечения онкологии. Ученые Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) установили, что есть белок, выступающий в качестве «тормоза» для иммунной системы. При его отключении клетки иммунитета можно настроить на борьбу с раковыми.

В 2018 году из-за секс-скандала не вручили Нобелевскую премию по литературе. В этом году будут названы два лауреата.