Николай Валуев призвал россиян запасаться авоськами

Первый зампредседателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев поддержал инициативу Роспотребнадзора по планомерному отказу от пластиковых пакетов.

Депутат подчеркнул, что нововведения могут вызвать недоумения у многих россиян, но это не повод откладывать решение проблемы.

«Согласен, что это вызовет недоумение у некоторых людей, которые не в теме. Будет неудобно и странно. Но это только в первое время. С чего-то же надо начинать. В России и так уже многие крупные торговые сети отказались от этих горе-пакетов. На вопрос «а чем заменить?» еще несколько лет назад ответили наши предки: авоськи, фруктовки, сумки в руки – и вперед!» – написал он в соцсетях.

Речь идет о готовящемся законопроекте о постепенном отказе от пластиковых пакетов, заменять которые предлагают более экологичными альтернативами. Инициативу уже концептуально поддержали в Госдуме и в Минприроды.

Как пояснил Валуев «ПолитЭксперту», «планомерность» здесь является ключевым словом.

Для начала, по мнению депутата, можно прекратить раздавать пакеты в магазинах бесплатно. Опыт других стран показывает, что эта перемена способна уменьшить потребление пластика в десятки раз, подчеркнул он.

При этом, по данным ООН, мир до сих пор ежегодно использует 5 триллионов полиэтиленовых пакетов (из них 65-80 миллиардов в России). Это почти 10 миллионов пакетов в минуту.