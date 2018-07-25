Никита Белых стал тюремным библиотекарем

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за получение крупной взятки, устроился на работу в тюремную библиотеку, рассказала его супруга Екатерина.

По ее словам, Белых обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке.

«В принципе все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — сказала супруга экс-чиновника.

Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в коррупции и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Кроме того, экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей, что составляет двойную сумму от полученной взятки.

Сам Никита Белых свою вину не признает, несмотря на то, что был пойман с поличным, сообщает «360».