Никита Белых стал тюремным библиотекарем
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за получение крупной взятки, устроился на работу в тюремную библиотеку, рассказала его супруга Екатерина.
По ее словам, Белых обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке.
«В принципе все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — сказала супруга экс-чиновника.
Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в коррупции и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Кроме того, экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей, что составляет двойную сумму от полученной взятки.
Сам Никита Белых свою вину не признает, несмотря на то, что был пойман с поличным, сообщает «360».
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