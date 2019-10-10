Nike выпустила «обувь Иисуса»

Эксклюзивные кроссовки появились на прилавках. Это ограниченная коллекция из 20 пар под названием «Обувь Иисуса» и с популярной маркировкой Nike.

Кроссовки, кстати не имеющие никакого отношения к бренду Nike, были распроданы в США за считанные минуты. Хотя одна пара такого эксклюзива стоит $3 тыс.

Nike Air Max 97s послужили основной для свящённых кроссовок. Воздушная подушка в платформе обуви наполнена священной водой из реки Иордан. Сбоку изображена аббревиатура главы и стихи Евангелия от Матфея. Она повествует хождения Иисуса по воде.

Однако дальше больше. Шнурки этой эксклюзивной обуви имитируют крест, а стельки красного цвета напоминают о традиционной обуви Папы Римского, пишет «ТАСС».

Кроссовки были созданы дизайнерами из MSCHF из Нью-Йорка. Этим новшеством создатели хотели спародировать тенденцию многих производителей выпускать товар в сотрудничестве с компаниями, которые не имеют никакого отношения к этой отрасли.