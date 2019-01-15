Нижний Новгород обогнал Мадрид и Брюссель по качеству жизни

Нижний Новгород является самым комфортным для жизни городом в России. К такому выводу пришли эксперты исследовательского сервиса Numbeo.

Специалисты проанализировали 226 городов мира по качеству жизни. Они оценивали уровень загрязнения, здравоохранения, дорожный трафик, соотношение цен на жилье и доходов горожан, покупательную способность населения и климатический фактор.

Всего в рейтинг попали пять российских городов - Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Нижний Новгород признан наиболее комфортным для жизни в России. Город занял 109-е место рейтинга, опередив Торонто (Канада), Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США).

Российский город обогнал перечисленные города по безопасности, здравоохранению, уровню загрязнения, более выгодному соотношению стоимости жилья и доходов горожан, а также по времени перемещения на транспорте.

Самой комфортной для жизни оказалась столица Австралии – Канберра, пишет РБК. Москва расположилась на 191-м месте – ее посчитали менее комфортной для жизни. Столица России обошла Киев, Одессу, Харьков и Гонконг.