Под Нижним Тагилом скончался 22-летний солдат-срочник

Под Нижним Тагилом скончался 22-летний солдат-срочник

Фото: Кубанские новости

В воинской части под Нижним Тагилом от менингококковой инфекции погиб 22-летний солдат срочной службы Вячеслав Б. Инфекция начала развиваться во время службы, однако родителям юноши долго не сообщали о проблемах со здоровьем сына.

«Мать и представить не могла, в каком состоянии она увидит сына, когда приедет к нему на присягу. Сначала ей просто ничего не говорили и не давали увидеть сына. Потом повезли в госпиталь. На вопрос, жив ли хотя бы Слава, ответили — пока жив», — пишет издание Oka.fm.

Когда мать приехала в больницу, солдат сначала не узнал её. Его ноги ниже колен были синими и холодными, рассказала она изданию.

«Добиться внятного ответа, что с сыном и как его собираются спасать, не удалось. Выяснилось, что перед отправлением в часть новобранцам не делали никакие профилактические прививки», — пояснила женщина.

Родители погибшего не исключили, что обратятся в военную прокуратуру.

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