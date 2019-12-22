Иосифа Сталина в образе «Терминатора» повесили под Нижним

На одном из домов Балахны в Нижегородской области установили баннер с Иосифом Сталиным в образе героя фильма «Терминатор».

На нем бывший руководитель советского государства изображен в темных очках, а на плакат нанесены две надписи — «I’ll be back» и «75 лет Великой Победы».

Пользователи паблика «Типичный Нижний Новгород» уверены, что баннер появился в честь 140-летнего юбилея Сталина.

Как сообщил в Facebook лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, который записал обращение на фоне баннера, это самый большой плакат в стране к юбилею Сталина.

Накануне Иосифу Сталину, управлявшего страной более 30 лет, исполнилось бы 140 лет.

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