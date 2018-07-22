В Нижнем Тагиле простились с первой женой Владимира Высоцкого

В Нижнетагильском драматическом театре состоялось прощание с первой женой Владимира Высоцкого актрисой Изой Высоцкой.

Как рассказала «Интерфаксу» директор театра Ольга Анисимова, на церемонию пришли сотни человек, среди которых актеры, режиссеры, журналисты, зрители и друзья Высоцкой.

На здании театра планируют установить памятную доску в честь актрисы.

Она скончалась 20 июля. Актрисе было 82 года. В 2017 году она издала биографию «С тобой…и без тебя», посвященную поэту и исполнителю Владимиру Высоцкому.