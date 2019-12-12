Нижегородца арестовали за истязание соседей конским ржанием
В Нижнем Новгороде завели уголовное дело на 46-летнего местного жителя, который систематически включал записи конского ржания в квартире.
«С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома», — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Как уточняется, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК (истязание двух и более лиц). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сам мужчина сейчас арестован.
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