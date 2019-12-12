Нижегородца арестовали за истязание соседей конским ржанием

Нижегородца арестовали за истязание соседей конским ржанием

Фото: Инфо 24

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело на 46-летнего местного жителя, который систематически включал записи конского ржания в квартире.

«С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома», — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК (истязание двух и более лиц). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сам мужчина сейчас арестован.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!