Нижегородца арестовали за истязание соседей конским ржанием

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело на 46-летнего местного жителя, который систематически включал записи конского ржания в квартире.

«С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома», — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК (истязание двух и более лиц). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сам мужчина сейчас арестован.

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