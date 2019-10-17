В Нижегородской области будут судить торговку младенцами

В Нижегородской области будут судить женщину, которая пыталась продать чужого ребенка, а также подделала документы и получила материнский капитал.

По данным следствия. в прошлом году женщина предложила беременной знакомой забрать ее новорожденного ребенка, так как будущая мама воспитывать малыша не хотела.

Когда ребенок появился на свет, документы на него были оформлены по поддельной ксерокопии паспорта обвиняемой, которую та заблаговременно сделала. Малыша она забрала себе.

Позднее женщина попыталась продать ребенка семейной паре из Москвы за 350 тысяч рублей. Однако сделка не состоялась, сообщается на сайте СК Нижегородской области.

Личности обеих женщин были установлены. Роженица была признана невменяемой заключением судебно-психиатрической экспертизы.

Вторая женщина, как оказалось, на момент попытки продажи младенца уже воспитывала пятерых детей. Двое из них также были украдены по поддельным документам у двух других девушек.

За них обвиняемая, предоставив в госорганы фальшивые документы, даже успела получить материнский капитал, на который в 2015 году купила квартиру.