Нижегородский вор в законе объявлен в розыск

В Нижегородской области объявлен в розыск 36-летний Виктор Жаринов, которого подозревают в «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками следственного подразделения совместно с ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области.

«По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе –вор в законе. С указанного времени и по ноябрь 2019 года им было организовано совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений на территории РФ», — говорится в сообщении СК.

Ведомство уточняет, что в 2019 году он организовал похищение двух жителей города Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Жаринов пытался принудить потерпевших передать контроль над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.

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