Нижегородский стадион за 16,5 млрд рублей дал протечку из-за ливня
В Нижнем Новгороде из-за дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков, отчего пострадал новый стадион ЧМ-2018.
На новом объекте был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.
Во время дождя на нижнем крытом пространстве вокруг стадиона вода лилась потокам с потолка, сообщалось также о затоплении коридора и мужской раздевалки внутри стадиона.
В данный момент работы по устранению последствий завершаются.
На постройку стадиона в Нижнем Новгороде для ЧМ-2018 из федерального бюджета выделили 16,7 млрд рублей, отмечает НИА «Нижний Новгород».
Следующая новость Названы сроки начала вакцинации от ВИЧ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии