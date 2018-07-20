Нижегородский стадион за 16,5 млрд рублей дал протечку из-за ливня

В Нижнем Новгороде из-за дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков, отчего пострадал новый стадион ЧМ-2018.

На новом объекте был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.

Во время дождя на нижнем крытом пространстве вокруг стадиона вода лилась потокам с потолка, сообщалось также о затоплении коридора и мужской раздевалки внутри стадиона.

В данный момент работы по устранению последствий завершаются.

На постройку стадиона в Нижнем Новгороде для ЧМ-2018 из федерального бюджета выделили 16,7 млрд рублей, отмечает НИА «Нижний Новгород».