Нидерланды выдворили из страны разведчиков РФ по «делу Скрипалей»
Двое российских разведчиков задержаны в Нидерландах и выдворены из страны.
В голландских спецслужбах утверждают, что целью разведчиков якобы была швейцарская лаборатория в городе Шпиц. Среди прочего она принимает участие в расследовании событий в Солсбери, где в начале марта были отравлены неизвестным веществом, которое Лондон называет «Новичок», бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Задержание разведчиков произошло еще в начале 2018 года, но информация об этом стала доступна только сейчас, передает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».
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