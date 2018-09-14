Нидерланды выдворили из страны разведчиков РФ по «делу Скрипалей»

Двое российских разведчиков задержаны в Нидерландах и выдворены из страны.

В голландских спецслужбах утверждают, что целью разведчиков якобы была швейцарская лаборатория в городе Шпиц. Среди прочего она принимает участие в расследовании событий в Солсбери, где в начале марта были отравлены неизвестным веществом, которое Лондон называет «Новичок», бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Задержание разведчиков произошло еще в начале 2018 года, но информация об этом стала доступна только сейчас, передает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».