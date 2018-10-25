Независимый топливный союз прогнозирует рост цен на бензин

До конца текущего годы цены на бензин вырастут на 2-3 рубля. Об этом сообщил глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

В Москве средняя цена литра бензина АИ-92 держится на уровне 42,09 рублей, АИ-95 – 45,75 рублей. Повышение цен может составить 6,5-7%.

В начале октября Центробанк России пообещал, что до конца года бензин и дизельное топливо дорожать не будут. Этому должны способствовать принятые правительством меры, а также соблюдение договоренностей с нефтяниками по заморозке цен, говорилось в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Нефтяные компании согласились заморозить цены на АЗС, а правительство в ответ снизило акцизы на бензин и дизтопливо. Однако сейчас власти начнут отпускать цены, чтобы не допустить резкого скачка стоимости бензина в 2019 году из-за роста акцизов и налогов, считает Баженов. В числе признаков скорого подорожания он назвал рост оптовых цен на бирже, которые нефтяники также пытались долгое время сдерживать.

Независимые АЗС тоже удерживали цены, чтобы не потерять клиентов. Однако уже сейчас на некоторых из них стоимость бензина выросла. Так, Петербургская топливная компания увеличила цену на дизельное топливо сразу на 4 рубля, пишет РБК.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее сообщил, что ситуацию на топливном рынке получится удержать под контролем.