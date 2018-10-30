Независимые АЗС заявили о дефиците дизельного топлива

Собственники независимых АЗС России сообщили о дефиците дизельного топлива на нефтебазах крупных нефтяных компаний. Нехватка дизеля наблюдается в 40% регионов.

Об этом сообщил президент Независимого топливного союза (объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров) Павел Баженов.

«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных…», - заявил он.

Баженов рассказал, что нефтяные компании весь объем топлива реализуют на собственных АЗС. Превышение оптовых цен над розничными объясняют тем, что розничные цены продолжают сдерживать, а в опте стоимость топлива стали повышать еще в сентябре. С начала годы цены на дизельное топливо выросли на 21,33% - с 45,56 тысяч рублей за тонну до 57,92 тысяч рублей, сообщает РБК.

Как объяснил вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов, чтобы не было дефицита дизеля, на бирже должны продавать минимум 25 тысяч тонн топлива в день, однако сейчас реализуется только 17,4 тысячи тонн.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 29 октября сказал, что ситуация на топливном рынке находится «на грани», но пообещал, что правительство примет меры для дальнейшего сдерживания цен на топливо в пределах инфляции.