Нейросеть научилась находить патологии мозга

Группа российских и немецких нейрофизиков создала искусственный интеллект, который может обнаружить нарушения в работе мозга. Для этого программа анализирует сигналы электрической активности мозга.

Для измерения сигналов используется электроэнцефалограф или встроенные в нервную ткань человека электроды. Как сообщили специалисты, мозг и некоторые его части ведут себя как случайные системы, однако им удалось натренировать ИИ находить определённые закономерности.

Разработка ищет их в энцефалограмме мозга, и благодаря проанализированной информации предсказывает возможное начало различных отклонений.

Нейрофизиологи надеются, что благодаря искусственному интеллекту можно будет изучить патологии мозга. Кроме того, с помощью нового изобретения также возможно обрабатывать обширную информацию климатологов, передает Infosmi.

Ранее ученые института геофизики УрО РАН в Екатеринбурге опровергли природную версию гибели группы Дятлова.