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Неявка в военкомат подорожает в десять раз для уклонистов

Неявка в военкомат подорожает в десять раз для уклонистов

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает десятикратное увеличение штрафов за неявку в военкомат. Сейчас его размер составляет от 100 до 500 рублей.

Автором документа выступил первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что число «уклонистов» до сих пор остается на высоком уровне. Например, в 2017 году военным комиссарам не удалось оповестить почти 150 тысяч призывников.

В случае принятия закона штрафы взлетят до 5 тысяч рублей, пишет Lenta.ru. Вырастет размер взысканий за уклонение от медицинского обследования, порчу и утрату документов. Закон может вступить в силу 1 января 2020 года.

В конце декабря 2018 года стало известно, что для службы в армии были призваны 132,5 тыс. человек. При этом снизилось число призывников, не прибывших по повестке в военкомат.

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Места: Россия
События: штрафы
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