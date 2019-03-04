Невостребованные тела для захоронения скопились в Москве

Невостребованные тела для захоронения скопились в Москве

Московское Бюро судебно-медицинской экспертизы с 1 января по 24 февраля не заключило ни одного контракта на захоронение невостребованных тел. Столь длинный перерыв образовался впервые за девять лет.

Срок действия последнего контракта истек 31 декабря 2018 года. Погребением тел занималось ГБУ «Ритуал».

Новый контракт заключили только 25 февраля. Два предыдущих аукциона в 2019 году признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Согласно условиям договора, стоимость погребения составит 6,6 тыс. рублей. При этом в прошлом году цена была в два раза выше – 12,8 тыс. рублей, а в 2016-2017 годах – 10,7 тыс. рублей.

По данным РБК, ежегодно в бюро поступает около 1800 невостребованных тел. В начале 2019 года в моргах бюро образовалсь нехватка ячеек для них.

Ранее сообщалось, что в морге на Дальнем Востоке требуют самостоятельно привозить тела и помещать их в холодильник.

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