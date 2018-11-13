Невостребованнные вклады россиян предложили передавать в бюджет

Депутаты Госдумы обсуждают предложение о передаче банками невостребованных вкладов россиян в бюджет РФ. Объем «зависших» на счетах средств клиентов оценивается в миллиарды рублей.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, речь идет не только о передаче вкладов россиян, но и держателей ценных бумаг и участников акционерных обществ, «которые никак себя не проявляют».

Законодатели решают, создавать ли для перевода личных денежных средств россиян специальный государственный фонд, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

«Это миллиарды рублей», - добавил глава комитета Госдумы, говоря об объеме «зависших» вкладов «спящих» клиентов.

Аксаков отметил, что тщательная работа над соответствующим законопроектом начнется в 2019 году. Соответствующая инициатива будет исходить от депутатов, заявил он.

В октябре сообщалось, что «Сбербанк» повысил ставки по вкладам в рублях на 0,15-0,5%.