Невиновная американка получит $3 млн за 35 лет тюрьмы

Невиновная американка отсидела в тюрьме 35 лет. За это она получила денежную компенсацию.

Кэти Вудс приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство. Тогда ей было 29 лет.

В 2015 году наконец подвергли ДНК-экспертизе обнаруженный на месте преступления окурок. Это помогло выявить настоящего убийцу.

Его подозревали в изнасиловании и убийстве еще пяти женщин. Им оказался Родни Холбауэр, приговоренный в 2018 году к пожизненному заключению.

В конце авгута 2019 года было принято решение выплатить американке денежную сумму в три миллиона долларов в качестве компенсации за проведенные годы в тюрьме, порушенную жизнь и репутацию.

В настоящий момент адвокат Кэти Вудс добивается дополнительной выплаты за причиненный ей моральный ущерб, пишет Лента.ру.

Ранее, житель США за 17 лет, проведенные в тюрьме за преступление, которое он не совершал, получил компенсацию в размере $1,1 млн.