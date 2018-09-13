Нева вышла из берегов и затопила набережные Санкт-Петербурга

Река Нева из-за сильного ветра вышла из берегов и подтопила несколько набережных в Санкт-Петербурге.

В частности, Нева закрыла спуск к реке на Васильевском острове, в том числе на набережной Лейтенанта Шмидта.

Отмечается, что, несмотря на подъем воды, петербургскую дамбу не будут закрывать, но из-за непогоды в центре Петербурга закрыли почти десять парков - сильный ветер снес деревья в разных частях города, передает «Санкт-Петербург».