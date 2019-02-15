Нецифровым госорганам в России предсказали скорое исчезновение

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин предсказал исчезновение предприятий и госорганов в случае отказа от внедрения цифровых технологий. Налоговики успели перевести в цифровой вид 100% услуг для физлиц и 90% - для юрлиц.

По словам Мишустина, предприятиям и госорганам следует срочно стать цифровыми, иначе они попросту исчезнут. В 2020 году более 200 млрд устройств будут иметь онлайн-доступ, что увеличит скорость передачи данных.

«Тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать, кластеризировать, делать из них продукты, которые повышают добавленную стоимость, тот и будет впереди», - сказал глава ФНС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Мишустин считает, что оцифровывать необходимо все, что можно перевести в электронный вид, пишет «360». Он добавил, что люди уже не хотят заполнять бумажные документы и не терпят задержки в получении информации. Глава ведомства призвал госорганы создавать цифровые платформы для взаимодействия с гражданами.

Ранее в Новгородской области сообщили, что окупили затраты на цифровизацию в пять раз.