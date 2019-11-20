Неравнодушные россияне поднимают Венецию с колен

Председатель правления российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон последовал примеру художенственного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и оказал финансовую помощь в восстановлении Венеции после масштабного наводнения.

Какую сумму бизнесмен решил пожертвовать «городу на воде» худрук в интервью «Дождю» уточнять не стал.

Однако, по данным «Коммерсанта», сам Гергиев ранее устроил благотворительный вечер по сбору средств пострадавшей Венеции, на котором собрал свыше 1 миллиона евро.

Все эти деньги, по словам худрука будут направлены на восстановление Венеции.

«Я очень признателен маэстро Гергиеву, с которым встретился в субботу на Санкт-Петербургском международном культурном форуме и который сразу же принял мое предложение организовать мероприятие в поддержку Венеции в связи с тяжелыми наводнениями последних дней, которые нанесли огромный ущерб городу на воде, столь любимому в России», — рассказал посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Посланник отметил, что Гергиев первым из людей с «международной славой» откликнулся на призыв поддержать пострадавший город.

Сейчас Венеция переживает традиционный, но один из сильнейших за послдение десятилетия периодов «высокой воды» — уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города.

Ущерб от такого наводнения, по предварительным оценкам, может достичь миллиарда евро.

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