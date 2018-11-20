Неработающим россиянам усложнят жизнь взносами

Безработных россиян могут обязать платить за себя взносы в социальные фонды. Соответствующее предложение содержится в законопроекте, разработанном членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

Сейчас работодатели платят за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд (22%), Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%) и Фонд социального страхования (2,9%).

По мнению Вострецова, около 18 млн россиян не имеют официального места работы. Вместе с тем они получают социальные гарантии и имеют право на пенсию по старости. Вострецов отметил, что, будучи в трудоспособном возрасте, неработающие граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной реформы.

Взносы предлагается уплачивать исходя из минимального размера оплаты труда. Ежегодные поступления в фонды могут составить свыше 734 млрд рублей.

В случае неуплаты взносов предлагается ввести наказание в виде штрафа, пишет «Российская газета».

В середине ноября Госдума приняла закон о налоге для самозанятых. При предоставлении услуг физлицам предлагается уплачивать 4% налога, юрлицам – 6%. Эксперимент пройдет с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан.

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