За непропуск пешехода будут штрафовать

Если водитель не пропустит на зебре пешехода, то его оштрафуют. Подобную меру хотят внедрить в Подмосковье.

Фиксироваться нарушение будет с помощью фото- и видеокамер. В настоящий момент эта инициатива прорабатывается министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас фиксируются такие нарушения, как - превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, стоянку в неправильном месте, а также проезд по «вафельной» разметке, пишут РИА Новости.

Ранее ГИБДД России впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах. С информацией можно ознакомиться на их сайте.