За непропуск пешехода будут штрафовать
Если водитель не пропустит на зебре пешехода, то его оштрафуют. Подобную меру хотят внедрить в Подмосковье.
Фиксироваться нарушение будет с помощью фото- и видеокамер. В настоящий момент эта инициатива прорабатывается министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас фиксируются такие нарушения, как - превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, стоянку в неправильном месте, а также проезд по «вафельной» разметке, пишут РИА Новости.
Ранее ГИБДД России впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах. С информацией можно ознакомиться на их сайте.
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