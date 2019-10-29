Нескончаемой дедовщине в российской армии дали объяснение

Нескончаемой дедовщине в российской армии дали объяснение

Минобороны РФ

В российской армии до сих пор сохраняется проблема дедовщины. Количество жалоб на казарменное насилие в последние два года только увеличилось.

Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат Александр Передчук, сотрудничающий с организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Он объяснил, что дедовщина не искореняется по нескольким причинам.

Во-первых, проблема осложнилась после внесения поправок в закон «О статусе военнослужащих», которые запрещают солдатам-срочникам использовать мобильные телефоны в воинских частях. Смартфонами продолжают пользоваться нелегально, а записи позволяют раскрывать некоторые преступления.

Во-вторых, не каждый военный обращается в полицию, столкнувшись с насилием, и продолжает терпеть издевательства.

Ранее дедовщину назвали основной причиной убийства солдатом сослуживцев в Забайкалье. На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о сделанном. В Кремле заявили, что рано делать выводы о провале реформы армии после расстрела в воинской части.

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