Неплательщиков по кредитам оказалось больше всего на Кавказе

Неплательщиков по кредитам оказалось больше всего на Кавказе

Самыми безответственными плательщиками по кредитам оказались жители республики Ингушетия. Ее жители демонстрируют рекордный для страны уровень просроченных платежей – 15,9%.

Лучшая платежная дисциплина зафиксирована в Крыму, Севастополе, на Чукотке, в Ненецком автономном округе и ЯНАО. Такие данные приводятся в исследовании РИА Рейтинг по итогам 2018 года.

В целом в прошлом году количество выданных кредитов выросло на 22,4%. Банки оформили за год кредитов на 12,5 триллиона рублей. Доля просроченной задолженности на 1 января 2019 года составляла 760 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Эксперты ожидают рост рынка кредитования, в том числе за счет увеличения числа выданных ипотечных кредитов.

Ранее Центробанк сообщил о разработке единого реестра проблемных клиентов с долгами по налогам и кредитам.

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