Неплательщиков по кредитам оказалось больше всего на Кавказе

Самыми безответственными плательщиками по кредитам оказались жители республики Ингушетия. Ее жители демонстрируют рекордный для страны уровень просроченных платежей – 15,9%.

Лучшая платежная дисциплина зафиксирована в Крыму, Севастополе, на Чукотке, в Ненецком автономном округе и ЯНАО. Такие данные приводятся в исследовании РИА Рейтинг по итогам 2018 года.

В целом в прошлом году количество выданных кредитов выросло на 22,4%. Банки оформили за год кредитов на 12,5 триллиона рублей. Доля просроченной задолженности на 1 января 2019 года составляла 760 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Эксперты ожидают рост рынка кредитования, в том числе за счет увеличения числа выданных ипотечных кредитов.

Ранее Центробанк сообщил о разработке единого реестра проблемных клиентов с долгами по налогам и кредитам.