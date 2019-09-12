Совесть политолога США лишила Россию места в СПЧ

В 2016 году Россия попала бы в Совет по права человека, если бы тогдашний представитель США в ООН Саманта Пауэр послушала указания Вашингтона и отдала свой голос за Москву.

Такое признание политолог сделала в своих мемуарах «Школа идеалистки».

Дело в том, что у постоянных членов Совета Безопасности ООН есть негласная договоренность: всегда поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. Однако, по словам Пауэр, тогдашняя ситуация на Украине настолько не нравилась ей, что она лишила Москву необходимого голоса, несмотря на обратные требования Вашингтона.

«Произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью», — приводит слова политолога РИА «Новости».

Голос Пауэр оказался решающим — он помог победить Хорватии, которая в противном случае во втором туре голосования уступила бы России.

Напомним, в 2016 году на два вакантных места от Восточной Европы в Совет претендовали Россия, Хорватия и Венгрия. По итогам выборов Россия набрала 112 голосов, Венгрия - 144 и Хорватия - 114. В результате места в СПЧ заняли Венгрия и Хорватия.