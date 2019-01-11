Немцы признались в неприязни к русским туристам
Граждан Германии больше всего на отдыхе раздражают туристы из России. Неприязнь объясняют шумным времяпрепровождением россиян.
Такие данные следуют из опроса онлайн-платформы ab-in-den-urlaub. Шумными русскими недовольны 60% немцев. Еще 56% граждан ФРГ ненавидят привычку выпивать, 24% выразили неприязнь к селфи и 38% недовольны грубым поведением россиян, пишет Lenta.ru.
Вторую строчку антирейтинга немцев заняли британцы. Граждан Германии раздражает их злоупотребление алкоголем. Другая причина неприязни – привычка британцев занимать все лежаки на пляжах.
В 2017 году поток российских путешественников в Германию вырос на четверть по сравнению с 2016 годом.
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