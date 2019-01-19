Немцы и французы приедут инспектировать ситуацию в Крыму

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов.

С тем же предложением выступило и французское правительство.

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Керченский пролив могли бы посетить и украинские эксперты, однако нет уверенности в их объективности и непредвзятости - передаёт РИА «Новости».

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», - ответил он.