СМИ признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Новый российский танк Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду характеристик немецкий «Леопард-2».

К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в немецком издании Die Welt. Сейчас Германия и Франция совместно разрабатывают новый боевой танк, который должен заменить «Леопарды» и французские «Леклерки», но между участниками проекта может возникнуть конкурентное противостояние, говорится в материале.

Проблемой, как пишет автор статьи, стала пушка. Оружейный концерн «Рейнметалл», поставляющий пушки для «Леопарда», создал орудие калибром 130 миллиметров. При этом французский оружейный концерн «Некстер» заявил, что благополучно провел стрелковые испытания пушки калибра 140 миллиметров, оборудованной на танке под названием «Терминатор».

Теперь оба концерна утверждают, что их пушки подходят для совместного проекта, пишет «Газета.Ру».

«Армата» стал первым российским танком, который оборудовали санузлом. Об этом сообщили в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.