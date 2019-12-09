Немецкие СМИ предсказали крах основ мировой торговли

Действия Вашингтона могут привести к тому, что орган Всемирной торговой организации в ближайшие дни будет вынужден прекратить свою деятельность, после чего правила мировой торговли «перестанут действовать», пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В апелляционном органе ВТО семь мест. Чтобы он функционировал, необходимо минимум три члена. На данный момент в нем именно три заседателя, однако, у двух из них второй и последний срок полномочий, который истекает 10 декабря.

По этой причине существует возможность прекращения работы органа в середине декабря, после чего ВТО станет недееспособной по вине главы Белого дома Дональда Трампа.

На протяжении последних двух лет Вашингтон блокирует профессии выбора новых членов апелляционного органа ВТО. При этом, если деятельность органа прекратится, то действия правил мировой торговли тоже будут прекращены, сообщают «Известия».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк больше не предоставлять денежные займы Китаю. По мнению американского лидера, «у Китая много денег» и без учета займов.

«Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Как такое может быть возможным? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!» — написал он в Twitter

Торгово-экономический кризис между двумя странами продолжается с 2018 года. На фоне войны США и Китая десять самых богатых людей планеты потеряли 14 миллиардов долларов.

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