Немецкие фермеры потеряли миллиард евро из-за засухи
Жара и засуха нанесли крупный ущерб сельскому хозяйству Германии. По приблизительным подсчетам, он составит около миллиарда евро.
Как сообщает телеканал «360», федеральная земля Шлезвиг‐Гольштейн потеряла 422 млн евро, Саксония – 308 млн, Саксония-Анхальт – 237 млн. Больше всего от стихии пострадали производители зерновых культур, заводчики скота и лесорубы.
13 августа пройдет собрание фермеров и властей, где состоится обсуждение проблемы убытков фермеров в результате засушливого лета. В 2003 году из федерального бюджета были сделаны выплаты для поддержки фермеров, понесших ущерб в результате засухи.
Следующая новость Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии