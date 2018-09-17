Нелегальные кредиторы в России попадут под уголовное наказание

В Госдуме готовят законопроект о введении уголовной ответственности для сотрудников компаний, которые занимаются нелегальным кредитованием («черные кредиторы»).

Под «черными кредиторами» понимаются те компании, которые не включены в реестр Центробанка, но, тем не менее, занимаются кредитованием.

Отмечается, что конкретные меры, в частности, размер тюремного срока, будут обсуждаться с ЦБ, Министерством финансов, судейским корпусом и силовыми структурами в самое ближайшее время, передает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».