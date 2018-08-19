Неизвестный грел тушенку на «Вечном огне» в Челябинске
В Челябинске неизвестный мужчина расположился на отдых возле мемориала «Вечный огонь» и разогревал тушенку.
Об инциденте рассказал местный житель Александр Беляев. Он уточнил, что мужчина держал в руках банку тушенки. При виде прохожего он ушел, спустя время на место прибыла полиция, сообщает агентство «URA.RU».
По словам очевидца, неизвестный пытался согреться возле огня.
Ранее сообщалось, что в Пятигорске две женщины пытались высушить мокрую одежду над «Вечным огнем».
Следующая новость На главном предприятии космической отрасли РФ выявили взяточников
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии