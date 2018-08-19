Неизвестный грел тушенку на «Вечном огне» в Челябинске

В Челябинске неизвестный мужчина расположился на отдых возле мемориала «Вечный огонь» и разогревал тушенку.

Об инциденте рассказал местный житель Александр Беляев. Он уточнил, что мужчина держал в руках банку тушенки. При виде прохожего он ушел, спустя время на место прибыла полиция, сообщает агентство «URA.RU».

По словам очевидца, неизвестный пытался согреться возле огня.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске две женщины пытались высушить мокрую одежду над «Вечным огнем».