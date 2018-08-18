Неизвестные взломали канал «Эха Москвы» на YouTube

Злоумышленники взломали и удалили канал радиостанции «Эхо Москвы» на YouTube. Об этом сообщил главный редактор издания Алексей Венедиктов.

«Неизвестные взломали пароль YouTube—канала «Эха Москвы» и уничтожили его», - написал он в Twitter.

Как передает «Коммерсантъ», у издания было 200 тыс. подписчиков. Венедиктов пообещал, что канал вскоре заработает.