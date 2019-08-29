Неизвестные сорвали постановку о жизни геев

Вечером 28 августа на спектакль «Выйти из шкафа» в Театре.doc ворвались 10 человек, которые начали обвинять постановку в пропаганде гомосексуализма.

Мотивацией для них послужило то, что в зале якобы находились несовершеннолетние.

Прибывшие на место полицейские задержали одного из зрителей Антона Ткачука. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ночь мужчина провел в отделении.

Остальные зрители покинули отделение после того, как написали заявление на хулиганские действия со стороны ворвавшихся и прервавших в театре постановку.

Согласно описанию сайта театра, документальный спектакль «Выйти из шкафа» повествует о жизни, любви и поисках правды современных российских геев.