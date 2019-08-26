Неизвестные стреляли в Швеции
В Шведском городе Мальмё неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие, три человека госпитализированы.
Состояние раненых неизвестно. Очевидцы рассказывали, что видели лежащими на земле ребёнка и женщину. Полиция эти данные пока не подтверждает, сообщают РИА Новости.
Район, где произошла стрельба оцеплен, ведётся расследование.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!