Неизвестные стреляли в Швеции

В Шведском городе Мальмё неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие, три человека госпитализированы.

Состояние раненых неизвестно. Очевидцы рассказывали, что видели лежащими на земле ребёнка и женщину. Полиция эти данные пока не подтверждает, сообщают РИА Новости.

Район, где произошла стрельба оцеплен, ведётся расследование.