Неизвестные обещали отравить продукты в магазинах «Ленты»
Шантажисты пригрозили отравить продукты в магазинах популярной сети гипермаркетов в России. От ретейлера требуют 500 тыс. долларов в биткоинах.
В полицию обратились представители сети гипермаркетов «Лента». Им поступило видеообращение с угрозой отравить продукты в случае, если не будет перечислена крупная сумма денег.
В пресс-службе сети заявили РБК, что платить не собираются. Полиция возбудила уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.
Сеть «Лента» насчитывает 380 магазинов по всей России.
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