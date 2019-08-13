Неизвестные обещали отравить продукты в магазинах «Ленты»

Шантажисты пригрозили отравить продукты в магазинах популярной сети гипермаркетов в России. От ретейлера требуют 500 тыс. долларов в биткоинах.

В полицию обратились представители сети гипермаркетов «Лента». Им поступило видеообращение с угрозой отравить продукты в случае, если не будет перечислена крупная сумма денег.

В пресс-службе сети заявили РБК, что платить не собираются. Полиция возбудила уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.

Сеть «Лента» насчитывает 380 магазинов по всей России.