Нефтяные доходы России резко затянут пояса после 2021 года
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что общий объем налогов с 2022 года может упасть на 3,3 трлн рублей в год.
Министр обозначил срок ожидаемого снижения поступлений в бюджет от нефтяной отрасли с 2022 года.
Он отметил, что отложенный ввод в разработку сокращает темп наращивания добычи, а также мешает освоению газовых шапок месторождений в России.
Пик добычи нефти ожидается в 2021 году на уровне 570 млн тонн. После этого не исключается постепенное снижение. В 2035 году оно может достичь 310 млн тонн.
Также министр энергетики заявил о временном характере высоких цен на нефть. В долгосрочном периоде они составят порядка 50 долларов за баррель, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
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