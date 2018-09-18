Нефтяные доходы России резко затянут пояса после 2021 года

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что общий объем налогов с 2022 года может упасть на 3,3 трлн рублей в год.

Министр обозначил срок ожидаемого снижения поступлений в бюджет от нефтяной отрасли с 2022 года.

Он отметил, что отложенный ввод в разработку сокращает темп наращивания добычи, а также мешает освоению газовых шапок месторождений в России.

Пик добычи нефти ожидается в 2021 году на уровне 570 млн тонн. После этого не исключается постепенное снижение. В 2035 году оно может достичь 310 млн тонн.

Также министр энергетики заявил о временном характере высоких цен на нефть. В долгосрочном периоде они составят порядка 50 долларов за баррель, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА Новости.