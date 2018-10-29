Нефтяники попросили правительство о повышении цен на бензин

Нефтяники попросили правительство поднять стоимость литра бензина на 4-5 рублей. Потери от заморозки цен эксперты оценили в 150 млрд рублей.

В ходе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось 24 октября, нефтяники попросили правительство разрешить увеличить цены на бензин и дизельное топливо с нового года, пишет РБК.

С 1 июля компании сдерживают цены на бензин. Однако его стоимость может вырасти на 2-3 рубля за литр еще в 2018 году, прогнозировал президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов.

Летом власти согласились предоставить компаниям субсидии в 2019 году на 400 млрд рублей для сдерживания цен на топливо, а осенью решили увеличить их размер примерно до 600 млрд рублей в год. Вместе с тем половину субсидии правительство хочет вернуть за счет роста налога на добычу полезных ископаемых.